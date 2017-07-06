Белорусская делегация находится с рабочим визитом на Сахалине (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, члены делегации ознакомились с опытом работы АО «Совхоз Корсаковский», где общими усилиями создается современное сельхозпроизводство.

Молочно-товарная ферма в Раздольном — это более трех десятков различных сооружений. В их числе — доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в 6 больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров — по 2,7 тысячи «квадратов».

«Все основные элементы зданий возведены. Смонтированы кровли. Установлены металлоконструкции и сэндвич-панели. Занимаемся внутренней отделкой, прокладкой инженерных сетей, заливкой бетонных полов и готовим помещения под установку стойлового и доильного оборудования. В работах задействованы почти 200 строителей», — рассказал членам делегации руководитель подрядной компании Александр Божок.

«Для нас в этом проекте — все новое. Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа «Параллель». Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день — одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком. Впервые для острова крыши коровников на ферме получили особые световентиляционные коньки из поликарбоната. В любое время года они обеспечивают оптимальный микроклимат, увеличивается освещенность помещений. Коровы лучше питаются, и как следствие, растет продуктивность. Бетонные полы будут иметь резиновое покрытие. Это важно в условиях сырого климата — животные на такой поверхности не скользят и не травмируют копыта», — сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев.

На животноводческом комплексе уже начали готовиться к завозу высокопродуктивного скота. Первые партии коров — из Беларуси — сюда доставят в августе—сентябре. Работать на новом предприятии будут около 70 специалистов.

«Мы открыты для дальнейшего сотрудничества с регионом в сфере сельского хозяйства. Тем более, что видим конкретные результаты — готовность молочно-товарной фермы можно оценить как очень высокую. Совместными усилиями двух стран на Сахалине успешно реализуется проект по созданию современного агрохолдинга. Задача, о которой говорили Президенты России и Беларуси, выполняется», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Положительных оценок белорусских гостей удостоился и агрогородок усадебного типа на 50 монолитных сейсмостойких домов — он расположен неподалеку от фермы. Проживать здесь будут специалисты фермы.

К настоящему времени практически готова к сдаче в эксплуатацию первая очередь из 20 домов. Еще на 30 жилых зданиях монтируются фасады, завершаются кровельные работы. Ожидается, что первых жильцов новостройки примут в августе.

Территория агрогородка активно благоустраивается. Для удобства местных жителей здесь построят детские и спортивные площадки, разобьют сквер, начнут работать фельдшерско-акушерский пункт и торговые точки. Рядом — в селе Раздольном — планируется возвести детский сад.

На поле по соседству с образовавшимся населенным пунктом и фермой заложили фруктовый сад. Подобных событий на Сахалине не было уже более трех десятилетий. Новая достопримечательность юга острова — еще один пример сотрудничества Сахалина и Беларуси, откуда на далекий остров доставили 8,5 тысяч саженцев плодовых деревьев.

«Это 850 груш сортов «Просто Мария» и «Белорусская поздняя», а также 7650 яблонь сортов «Иманд», «Заславская», «Веселина», «Сябрына», «Память Сюбаровой», «Поспех», «Олеся» и «Белорусская сладкая». Саженцы прижились на 100 процентов. Многие деревца уже набрали цвет. Ожидаем, что сад начнет плодоносить с 2019 года», — рассказала референт министерства сельского хозяйства области Ольга Шкардюк.