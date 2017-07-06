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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИДА БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ДЕВЯТОМ РАУНДЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСКИХ ДИАЛОГОВ ИНИЦИАТИВЫ ЕС "ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО"
14:51 06.07.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко примет участие в девятом раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" (ВП), который пройдет 10 июля в Кишиневе (Молдова).
Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, мероприятие будет включать два сегмента. Первый из них - дискуссия глав внешнеполитических ведомств стран ВП по перспективам многостороннего сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", в том числе накануне ноябрьского саммита ВП в Брюселе (Бельгия). Второй сегмент - тематическая встреча руководителей ведомств, отвечающих за вопросы энергоэффективности. На ней будут обсуждены возможности для расширения взаимодействия с Европейским союзом в этой области.
В связи с этим состав белорусского делегации на мероприятии войдет также первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко.
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