Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко примет участие в девятом раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" (ВП), который пройдет 10 июля в Кишиневе (Молдова).

Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, мероприятие будет включать два сегмента. Первый из них - дискуссия глав внешнеполитических ведомств стран ВП по перспективам многостороннего сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", в том числе накануне ноябрьского саммита ВП в Брюселе (Бельгия). Второй сегмент - тематическая встреча руководителей ведомств, отвечающих за вопросы энергоэффективности. На ней будут обсуждены возможности для расширения взаимодействия с Европейским союзом в этой области.

В связи с этим состав белорусского делегации на мероприятии войдет также первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко.