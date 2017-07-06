7-9 июля в рамках поездки в страны Латинской Америки заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетит город Бразилиа для участия в двусторонних консультациях по торгово-экономической тематике.

Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят состояние и перспективы наращивания белорусско-бразильского сотрудничества в экономической сфере.

Кроме того, будет подписан меморандум о создании белорусско-бразильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.