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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ БЕЛОРУССКО-БРАЗИЛЬСКОЙ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БУДЕТ ПОДПИСАН В СТОЛИЦЕ БРАЗИЛИИ
14:28 06.07.2017
7-9 июля в рамках поездки в страны Латинской Америки заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетит город Бразилиа для участия в двусторонних консультациях по торгово-экономической тематике.
Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят состояние и перспективы наращивания белорусско-бразильского сотрудничества в экономической сфере.
Кроме того, будет подписан меморандум о создании белорусско-бразильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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