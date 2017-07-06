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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КУБА ПРОВЕДУТ РЯД СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ
13:06 06.07.2017
Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства в рамках визита на Кубу 5 июля встретился с министром иностранных дел этой страны Бруно Родригесом Паррыльей.
Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, во время встречи стороны подтвердили стратегический характер белорусско-кубинского партнерства, а также нацеленность на дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Договорились о проведении в ближайшей перспективе ряда совместных мероприятий, направленных на интенсификацию сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.
Завершающим мероприятием в рамках визита Евгения Шестакова на Кубу стало участие в консультациях по торгово-экономическим вопросам, на которых кубинскую делегацию возглавил первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Антонио Корона.
В ходе консультаций стороны проанализировали текущее состояние торгово-экономических отношений Беларуси и Кубы, обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также наметили перспективные направления, по которым возможно наращивание двусторонней торговли и укрепление кооперационных связей. Договорились о продолжении тесного взаимодействия и регулярном проведении консультаций по торгово-экономической тематике.
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