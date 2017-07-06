Посол Беларуси в Республике Эквадор Игорь Полуян и министр промышленности и производительности Эквадора Эва Гарсия Фабре обсудили перспективы налаживания инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации, создания в Эквадоре совместных предприятий по сборке современной белоруской автомобильной и сельскохозяйственной техники, выпуску иной высокотехнологичной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках прошедшей 4 июля встречи белорусский дипломат провел презентацию экономического, агропромышленного и научно-технического потенциала Беларуси.

Эквадорская сторона выразила заинтересованность в изучении белорусского опыта создания современных промышленных предприятий. В этом контексте обсуждалась возможность организации в ближайшее время визитов в Беларусь официальных эквадорских делегаций, а также деловых миссий.