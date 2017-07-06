Заинтересованность Беларуси в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки остается неизменной. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с делегацией Конгресса США.

"Неизменной остается наша заинтересованность в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами. За последние два-три года мы восстановили определенный уровень политического доверия. Но без обоюдного желания это было бы невозможным. Считаю, что предшествующее десятилетие, которое мы прожили в условиях неопределенности, санкций, - это период упущенных возможностей для наших отношений", - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в эти дни в Минске проходит важнейшее международное мероприятие - 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Насколько мне известно, делегация из Соединенных Штатов самая многочисленная. Из этого следует, что Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и, наверное, проявляет интерес к Беларуси, - отметил Лукашенко. - Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны, прежде всего на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее внешняя политика новой Администрации США постепенно обретает форму. Полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы Вашингтона и к Беларуси".

В данном контексте визит столь представительной делегации США приобретает особое значение, обратил внимание Александра Лукашенко.

"Он позволит откровенно обсудить насущные вопросы наших взаимоотношений. У вас, членов высшего законодательного органа Соединенных Штатов Америки, есть возможность непосредственно познакомиться с нашей страной, составить свое мнение о Беларуси, ее людях, о ситуации в государстве, регионе. Сделать на основании увиденного и услышанного собственные выводы, - добавил он. - При этом хочу заметить, что никаких препятствий для вас не будет. Вы можете посетить любую точку нашего государства, даже самую закрытую. Мы все это для вас организуем".

А. Лукашенко констатировал, что в настоящее время страны работают по многим общим вопросам. Это вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предотвращения незаконного транзита ядерных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, взаимодействие в области науки и культуры.

"Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий, - сказал он. - Мы должны продвигаться вперед - от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству. Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели".

"Нам известны ожидания американской стороны в области прав человека, демократии и других вопросов. Мы от них не уходим, готовы их обсуждать в любом формате и месте - в Минске, Вашингтоне или Нью-Йорке, - заявил А. Лукашенко. - То же самое касается выборной тематики и так далее".

По его словам, в настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала. "Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет. Но дефицит идей присутствует. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана", - сказал он.

Александр Лукашенко выразил готовность выслушать любые замечания и идеи, а также предложил подумать над тем, как стороны могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.