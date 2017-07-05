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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТРАТЕГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРАХ СОВПАДАЮТ - СЕМАШКО
11:18 06.07.2017
Стратегии в научно-технологической, инновационной сферах совпадают. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 5 июля на собрании в ходе Недели наноиндустрии в Беларуси, приуроченной к Году науки.
«Перспективные направления сотрудничества видим в осуществлении совместных проектов в сфере энергетики, поиске альтернативных источников энергии, производстве новых материалов для промышленности и строительства, медицины, сельского хозяйства. В Беларуси накоплен большой опыт создания электронной и оптической системы целевой аппаратуры, видим большие перспективы в совместном развитии космических технологий», - сказал он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в мероприятиях Недели наноиндустрии в Беларуси принимает участие делегация группы "Роснано".
Среди мероприятий Недели наноиндустрии - республиканская выставка продукции, оборудования и приборов для наноиндустрии, общее собрание Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) с участием представителей Совета Министров, НАН, Минобразования, Минпрома, Госстандарта и бизнес-структур.
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