Стратегии в научно-технологической, инновационной сферах совпадают. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 5 июля на собрании в ходе Недели наноиндустрии в Беларуси, приуроченной к Году науки.

«Перспективные направления сотрудничества видим в осуществлении совместных проектов в сфере энергетики, поиске альтернативных источников энергии, производстве новых материалов для промышленности и строительства, медицины, сельского хозяйства. В Беларуси накоплен большой опыт создания электронной и оптической системы целевой аппаратуры, видим большие перспективы в совместном развитии космических технологий», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в мероприятиях Недели наноиндустрии в Беларуси принимает участие делегация группы "Роснано".

Среди мероприятий Недели наноиндустрии - республиканская выставка продукции, оборудования и приборов для наноиндустрии, общее собрание Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) с участием представителей Совета Министров, НАН, Минобразования, Минпрома, Госстандарта и бизнес-структур.