Делегация международного офиса Общеевропейского совета по лесной сертификации (PEFC) с 9 по 13 июля будет находиться с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве лесного хозяйства, запланировано посещение участков лесного фонда, поврежденных прошлогодними ураганами, и посадка там сеянцев с закрытой корневой системой. Также делегация изучит работу, ведущуюся в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре по сохранению ценного генофонда древесных растений республики, повышению продуктивности, экологического и ресурсного потенциала лесов, на основе развития и совершенствования постоянной лесосеменной базы. Еще один пункт программы – посещение Копыльского опытного лесхоза. На примере одного лесхоза гости увидят, как функционируют лесохозяйственные предприятия отрасли.

11 июля делегация встретится с министром лесного хозяйства.

На презентации представители PEFC проведут общий обзор работы PEFC, истории, миссии, управления. Изложат технические элементы стандартов по лесоуправлению и цепи поставки и маркетинговую работу международного офиса PEFC.

В состав делегации международного офиса PEFC войдет председатель Совета PEFC Питер Лесем и специалист по маркетингу международного офиса Фабьен Санклер.

Устойчивое управление лесными ресурсами является основным условием развития лесного комплекса страны, повышения качества и конкурентоспособности лесной продукции на внешнем рынке.

Лесная сертификация – одно из направлений деятельности Министерства лесного хозяйства, которое способствует обеспечению продуктивности и устойчивости древостоев, повышению биологического разнообразия в лесах, минимизации отрицательного воздействия лесохозяйственного производства на окружающую среду, повышению экспортного потенциала лесной отрасли, снятию технических барьеров в международной торговле.

Лесная сертификация осуществляется в соответствии с требованиями международной схемы Лесного попечительского совета FSC и в рамках Системы лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси признанной Общеевропейским советом по лесной сертификации.

С учетом требований международной схемы Лесного попечительского совета (FSC) по состоянию на 1 января 2017 года сертифицирован 90 лесхозов, или 7,7 млн га лесного фонда (92,1% всего лесного фонда Министерства лесного хозяйства).

По схеме PEFC сертифицированы системы лесоуправления и лесопользования 93 лесхоза Министерства лесного хозяйства на площади 7,9 млн га лесного фонда.

В 2017 году работы по проведению ежегодных аудитов по подтверждению выполнения сертификационных требований продолжаются.

Система лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь в 2010 году признана Советом РЕFС соответствующей требованиям РЕFС (Program for Endorsement of Forest Certification schemes) - международной организации по признанию национальных систем и схем лесной сертификации.

Сертификаты соответствия на системы лесоуправления и леспользования, выдаваемые в рамках Системы лесной сертификации имеют международный статус.

При проведении сертификации системы лесоуправления и лесопользования проверяется соответствие качества управления лесами, лесопользования и лесных ресурсов лесному законодательству, государственным стандартам устойчивого лесоуправления и лесопользования, другим ТНПА, критериям и показателям, регламентирующим воспроизводство, охрану и защиту леса, заготовку древесины и других ресурсов установленным требованиям.

При проведении сертификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения подтверждается ее (их) происхождение из лесов, сертифицированных в соответствии с требованиями Системы лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси, и то, что в процессе ее (их) изготовления налажена идентификация лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.

Лесная сертификация проводится на добровольной основе по инициативе юридических лиц – заявителей путем заключения договора между ними и органом по лесной сертификации.

Все работы по сертификации системы лесоуправления и лесопользования, лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения оплачивает заявитель.