Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 3-6 июля посещает Кубу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках визита проведены консультации по политическим вопросам с заместителем министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра Диасом. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень взаимного доверия, отличающий белорусско-кубинские отношения. Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной политики. Обсуждены направления дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и эффективного взаимодействия двух стран на площадках международных организаций.

В этот же день состоялась встреча Е. Шестакова с заместителем председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Аной Марией Мари Мачадо, на которой обсуждались состояние и перспективы развития сотрудничества между законодательными органами двух стран. Отмечена важность усиления роли парламентов в расширении белорусско-кубинских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.