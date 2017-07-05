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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБСЕ
16:19 05.07.2017
ОБСЕ может рассчитывать на Беларусь как донора безопасности в Европейском регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июля на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он также видит необходимость реформирования ОБСЕ и усиления ее роли в разрешении конфликтов.
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