ОБСЕ может рассчитывать на Беларусь как донора безопасности в Европейском регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июля на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он также видит необходимость реформирования ОБСЕ и усиления ее роли в разрешении конфликтов.