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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ ПОДПИСАЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЙСКИМИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
15:30 05.07.2017

ОАО «БЕЛАЗ» и горнодобывающие компании России – потребители техники предприятия подписали ряд соглашений в рамках Форума регионов России и Беларуси, который прошел 29-30 июня в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, подписаны соглашение о сотрудничестве с ООО «Восточная Горнорудная Компания» и трехстороннее соглашение с АО «СУЭК» и ООО «ПромТехСервис». Подписанные соглашения касаются вопросов поставок карьерной техники «БЕЛАЗ», запасных частей к ней, а также организации сервисного обслуживания техники производства Белорусского автомобильного завода.

На IV форуме регионов России и Беларуси ОАО «БЕЛАЗ» представило следующие совместные белорусско-российских проекты:

карьерный самосвал БЕЛАЗ-75319 грузоподъемностью 240 тонн (двигатель 12ДМ-185А-УДМЗ, Екатеринбург, электропривод переменного тока ОАО «Силовые машины», Санкт-Петербург),

карьерный самосвал БЕЛАЗ-75318 грузоподъемностью 240 тонн (электропривод переменного тока ОАО «РусЭлПром», Сафоново),

карьерный самосвал БЕЛАЗ-7530D грузоподъемностью 220 тонн (электропривод переменного тока ПК ЗТЭД, Набережные Челны),

карьерный самосвал БЕЛАЗ-75586 грузоподъемностью 90 тонн (двигатель М-150 ОАО «ЗВЕЗДА», Санкт-Петербург, электропривод переменного тока КТЭ-90 –ОАО «Силовые машины», филиал «Электросила», Санкт-Петербург),

роботизированная мобильная система для установки на карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 450 тонн (система дистанционного управления производства ООО «Вист-групп», Москва),

фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78250 с увеличенной высотой погрузки (электропривод переменного тока КТЭ-11,5 ОАО «Силовые машины», филиал «Электросила», Санкт-Петербург),

карьерный самосвал БЕЛАЗ-75476 грузоподъемностью 45 т на газовом топливе (двигатель КУНГУР-550 производства ООО «Технология 16.04.», Екатеринбург, разработанного на базе ПАО «Автодизель», Ярославль),

вагон крытый модель 11-9931(тележка мод. 18-9771 производства ЗАО «ПРОМТРАКТОР-ВАГОН», Канаш, и тормозное оборудование производства ОАО «Ритм» ТПТА, Тверь).
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