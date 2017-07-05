МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАЗ ПОДПИСАЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЙСКИМИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

15:30 05.07.2017 ОАО «БЕЛАЗ» и горнодобывающие компании России – потребители техники предприятия подписали ряд соглашений в рамках Форума регионов России и Беларуси, который прошел 29-30 июня в Москве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, подписаны соглашение о сотрудничестве с ООО «Восточная Горнорудная Компания» и трехстороннее соглашение с АО «СУЭК» и ООО «ПромТехСервис». Подписанные соглашения касаются вопросов поставок карьерной техники «БЕЛАЗ», запасных частей к ней, а также организации сервисного обслуживания техники производства Белорусского автомобильного завода. На IV форуме регионов России и Беларуси ОАО «БЕЛАЗ» представило следующие совместные белорусско-российских проекты: карьерный самосвал БЕЛАЗ-75319 грузоподъемностью 240 тонн (двигатель 12ДМ-185А-УДМЗ, Екатеринбург, электропривод переменного тока ОАО «Силовые машины», Санкт-Петербург), карьерный самосвал БЕЛАЗ-75318 грузоподъемностью 240 тонн (электропривод переменного тока ОАО «РусЭлПром», Сафоново), карьерный самосвал БЕЛАЗ-7530D грузоподъемностью 220 тонн (электропривод переменного тока ПК ЗТЭД, Набережные Челны), карьерный самосвал БЕЛАЗ-75586 грузоподъемностью 90 тонн (двигатель М-150 ОАО «ЗВЕЗДА», Санкт-Петербург, электропривод переменного тока КТЭ-90 –ОАО «Силовые машины», филиал «Электросила», Санкт-Петербург), роботизированная мобильная система для установки на карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 450 тонн (система дистанционного управления производства ООО «Вист-групп», Москва), фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78250 с увеличенной высотой погрузки (электропривод переменного тока КТЭ-11,5 ОАО «Силовые машины», филиал «Электросила», Санкт-Петербург), карьерный самосвал БЕЛАЗ-75476 грузоподъемностью 45 т на газовом топливе (двигатель КУНГУР-550 производства ООО «Технология 16.04.», Екатеринбург, разработанного на базе ПАО «Автодизель», Ярославль), вагон крытый модель 11-9931(тележка мод. 18-9771 производства ЗАО «ПРОМТРАКТОР-ВАГОН», Канаш, и тормозное оборудование производства ОАО «Ритм» ТПТА, Тверь).