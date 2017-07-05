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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНЦЕПЦИЯ БЕЛОРУССКО-ИНДИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛАСТЕРА В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В НЬЮ-ДЕЛИ
15:05 05.07.2017

8-е заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры на уровне заместителей сопредседателей комиссии прошло 3-4 июля в Нью-Дели.

Сопредседателем с белорусской стороны выступил заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков, с индийской – заместитель министра по продвижению и политике в области промышленности Министерства торговли и промышленности Атул Чатурведи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе заседания стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества Беларуси и Индии. Особое внимание уделено определению приоритетных направлений совместной работы на ближайшую перспективу.

Белорусско-индийская межправительственная комиссия состоялась в рамках визита в Индию белорусской делегации во главе с министром промышленности Виталием Вовком. В состав делегации вошли также представители ведущих белорусских предприятий и организаций в области тяжелой, легкой и фармацевтической промышленности, нефтехимии, логистики, туризма и науки.

Проведены встречи руководства и членов белорусской делегации с министром торговли и промышленности Индии Нирмалой Ситхараман, министром угольной промышленности и энергетики Пиюшем Гоялом, министром иностранных дел Сушмой Сварадж, секретарем (заместителем министра) Министерства иностранных дел Индии Ручи Гханашиям.

В рамках межправкомиссии был также организован белорусско-индийский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа. Участникам форума была представлена концепция белорусско-индийского инвестиционного кластера в Оршанском районе Витебской области. Национальное агентство по инвестициям и приватизации Республики Беларусь провело презентацию инвестиционного потенциала нашей страны. По итогам бизнес-форума подписан меморандум о взаимопонимании между Конфедерацией индийской промышленности и Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь, на базе которого с июня 2016 года функционирует Координационное бюро «Беларусь-Индия».

Программой визита белорусской делегации запланированы также переговоры представителей белорусских деловых кругов с их индийскими партнерами, а также встречи с представителями региональных органов государственного управления и бизнес сообщества Индии в городах Мумбаи и Бангалор.
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