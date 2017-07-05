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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
14:06 05.07.2017
Представители строительной отрасли Беларуси ознакомились с опытом проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Ростове-на-Дону в рамках визита 27-29 в Ростовскую область России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусская делегация посетила стадион «Ростов-Арена», ООО «Шахтинская керамика», ООО «Донской камень», ООО «Завод Техно», ГАУ РО «Государственная экспертиза», а также ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроения».
В рамках визита белорусские строители встретились с министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николаем Безугловым.
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