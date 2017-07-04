Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович обсудил с депутатом парламента Сербии, членом группы дружбы с Республикой Беларусь Стефаной Миладинович вопросы межпарламентского взаимодействия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете Республики, на состяовшйся 4 июля встрече в Минске также обсуждались перспективы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества Беларуси и Сербии.

Обсуждая тему развития межпарламентских связей, М. Мясникович обратил внимание на то, что иногда приходится слышать высказывания о том, что такой механизм взаимодействия как группы дружбы несколько устарел и недостаточно эффективен.

«Должен сказать, что, наверное, скептики не правы, потому что наличие групп дружбы парламентов в определенной степени не только дисциплинирует, но и организует всю эту работу», - заявил он.

Председатель Совета Республики отметил личный вклад в укрепление двусторонних отношений Д.Карича, председателя группы дружбы с Беларусью в Народной скупщине Республики Сербия, Почетного консула Республики Беларусь в Сербии: «Во многом благодаря его усилиям у нас развивается не только торговое, но инвестиционное и научно-техническое сотрудничество».

С. Миладинович поддержала позицию М. Мясниковича в отношении групп дружбы и их роли в двусторонних отношениях и подчеркнула, что рабочая группа по сотрудничеству с Беларусью — одна из самых многочисленных в Народной скупщине Республики Сербия.

Парламентарий отметила, что наряду с сотрудничеством в области экономики следует уделить внимание взаимодействию в сфере культуры и спорта.

Важными, по мнению председателя Совета Республики, являются также налаживание контактов на уровне регионов и установление побратимских связей между городами и областями.