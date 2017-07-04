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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-СЕРБСКОГО МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАССМОТРЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:22 05.07.2017
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович обсудил с депутатом парламента Сербии, членом группы дружбы с Республикой Беларусь Стефаной Миладинович вопросы межпарламентского взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете Республики, на состяовшйся 4 июля встрече в Минске также обсуждались перспективы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества Беларуси и Сербии.
Обсуждая тему развития межпарламентских связей, М. Мясникович обратил внимание на то, что иногда приходится слышать высказывания о том, что такой механизм взаимодействия как группы дружбы несколько устарел и недостаточно эффективен.
«Должен сказать, что, наверное, скептики не правы, потому что наличие групп дружбы парламентов в определенной степени не только дисциплинирует, но и организует всю эту работу», - заявил он.
Председатель Совета Республики отметил личный вклад в укрепление двусторонних отношений Д.Карича, председателя группы дружбы с Беларусью в Народной скупщине Республики Сербия, Почетного консула Республики Беларусь в Сербии: «Во многом благодаря его усилиям у нас развивается не только торговое, но инвестиционное и научно-техническое сотрудничество».
С. Миладинович поддержала позицию М. Мясниковича в отношении групп дружбы и их роли в двусторонних отношениях и подчеркнула, что рабочая группа по сотрудничеству с Беларусью — одна из самых многочисленных в Народной скупщине Республики Сербия.
Парламентарий отметила, что наряду с сотрудничеством в области экономики следует уделить внимание взаимодействию в сфере культуры и спорта.
Важными, по мнению председателя Совета Республики, являются также налаживание контактов на уровне регионов и установление побратимских связей между городами и областями.
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