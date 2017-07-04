ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА ПОДПИСАН НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ
10:30 05.07.2017

План мероприятий по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Тульской области Российской Федерации на 2017-2020 годы подписан 30 июня в рамках четвертого форума регионов России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, документ предполагает расширение и укрепление партнерства в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и культуры, молодежной политики и образования, и многих других.

«Расширение внешнеэкономических связей является стратегической задачей Тульской области. Правительство региона заинтересовано в развитии долгосрочных и взаимовыгодных социально-экономических отношений с Республикой Беларусь. Мы ведем активную деятельность по укреплению сотрудничества с традиционными партнерами и налаживанию новых связей», - отметил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов после церемонии подписания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
валюта курс
EUR 2.2071
USD 1.9442
RUB 3.2812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2071 -0.0072
USD 1.9442 +0.0029
RUB 3.2812 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2050 2.2130
USD 1.9430 1.9500
RUB 3.2670 3.2850
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1390
EUR/RUB 67.2000 67.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте