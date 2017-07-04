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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА ПОДПИСАН НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ
10:30 05.07.2017
План мероприятий по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Тульской области Российской Федерации на 2017-2020 годы подписан 30 июня в рамках четвертого форума регионов России и Беларуси.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, документ предполагает расширение и укрепление партнерства в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и культуры, молодежной политики и образования, и многих других.
«Расширение внешнеэкономических связей является стратегической задачей Тульской области. Правительство региона заинтересовано в развитии долгосрочных и взаимовыгодных социально-экономических отношений с Республикой Беларусь. Мы ведем активную деятельность по укреплению сотрудничества с традиционными партнерами и налаживанию новых связей», - отметил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов после церемонии подписания.
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