План мероприятий по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Тульской области Российской Федерации на 2017-2020 годы подписан 30 июня в рамках четвертого форума регионов России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, документ предполагает расширение и укрепление партнерства в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и культуры, молодежной политики и образования, и многих других.

«Расширение внешнеэкономических связей является стратегической задачей Тульской области. Правительство региона заинтересовано в развитии долгосрочных и взаимовыгодных социально-экономических отношений с Республикой Беларусь. Мы ведем активную деятельность по укреплению сотрудничества с традиционными партнерами и налаживанию новых связей», - отметил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов после церемонии подписания.