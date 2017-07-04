|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВВЕДЕНИЕ ПРОПУСКОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РФ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
09:01 05.07.2017
Введение пропусков для белорусских граждан в пограничной зоне Российской Федерации на совместном участке границы не планируется. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Как известно, 3 июля 2017 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Об утверждении Правил пограничного режима» которым определяются правила пограничного режима в пограничной зоне, в том числе правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне Российской Федерации.
Согласно подпункту «г» пункта 2 проекта данного Приказа: «Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы».
«Таким образом, каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда (прохода) в пограничную зону Российской Федерации, установленную вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, для граждан Беларуси проектом вышеупомянутого Приказа не предусматривается. Информация, распространенная различными источниками в сети интернет, о том, что «белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября» – не имеет под собой оснований», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2017
Курсы в банках
на 05.07.2017
Конвертация в банках
на 05.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте