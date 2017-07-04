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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ
17:22 04.07.2017

Начальник Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА) при правительстве Армении Сергей Аветисян и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак обсудили возможное расширение авиасообщения между странами на состоявшейся 20 июня встрече.

Как сообщает ресурс о гражданской авиации Беларуси MSQ.BY, авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила рейсы Минск-Ереван-Минск. Рейс из Минска в Ереван будет выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в полете – 3 часа 10 минут. Билеты в одну сторону – от 114 евро (из Минска в Ереван) и от 152 евро (из Еревана в Минск), включая таксы и сборы. За полет туда-обратно – от 226 евро, включая таксы и сборы.

Накануне министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян и А. Сивак подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Беларуси и правительством Армении о международном автомобильном сообщении от 20 сентября 1997 года. Соглашением регулируются механизмы осуществления межгосударственных пассажиро-/грузоперевозок между двумя странами.

Необходимость внесения в нем изменений возникла после присоединения Армении в ЕАЭС. В результате осуществления и подписания в протоколе изменений, оба государства-участника освобождаются от дорожной платы и обязательного разрешения на въезд, выезд, транзит при осуществлении государственных грузоперевозок в 3-ю страну и из 3-ей страны по территории государств-участников ЕАЭС.

Это приведет к упрощению процесса международных грузоперевозок между двумя странами, сокращению времени и расходов во время осуществления грузоперевозок, а также росту товарооборота. В ходе встречи министров также были обсуждены вопросы развития и расширения сотрудничества в сфере автомобильного транспорта.
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