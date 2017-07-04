Институт философии НАН Беларуси и Линнаньский педагогический университет (провинция Гуандун, Китай) подписали рамочное соглашение о создании Белорусско-китайского философско-культурного центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации университета в Минск.

Основное внимание в ходе визита было уделено знакомству с достижениями и потенциалом белорусской академической философской школы, проработке механизмов сотрудничества Линнаньского университета с Институтом философии НАН Беларуси. Эта работа направлена на выполнение договоренности, достигнутой в марте этого года между ректором университета, профессором Лю Мингуем и председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым, когда было принято принципиальное решение создать на основе сотрудничества академического Института философии и авторитетного китайского научно-образовательного центра совместное подразделение по изучению философских традиций двух стран и их роли в современном общественном развитии.

Официальная презентация центра состоится во время Первого белорусского философского конгресса в октябре нынешнего года.

Обсуждение путей и направлений работы новой структуры состоялось 28 июня в стенах Института философии в ходе круглого стола, участниками которого стали руководители двух организаций, а также директор Отдела международного обмена и научного сотрудничества Линнаньского университета Жен Жиюн, ведущие ученые двух организаций. Решено, что центр будет не только организовывать совместные научные исследования, но и обеспечит подготовку научных кадров высшей квалификации для КНР на базе НАН Беларуси, стажировку молодых белорусских исследователей в Китае.