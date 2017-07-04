Белорусские производители сельхозтехники представили продукцию на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел с 25 июня по 1 июля на территории ООО «УралАгро» Уфимского района Башкортостана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь в рамках выставки представили дилеры из Башкортостана и Оренбургской области, показавшие достоинства продукции ОАО «МТЗ» (Минск), ОАО «Гомсельмаш» (Гомель), ОАО «ГЗЛН» (Гомель), ОАО «Бобруйскагромаш» (Бобруйск), ОАО «Лидсельмаш» (Лида) и других.

В масштабной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования приняло участие семьдесят российских производителей, которые представляют около 100 единиц современных средств производства для российского АПК.