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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ НА VI ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПАХОТЕ
15:20 04.07.2017

Белорусские производители сельхозтехники представили продукцию на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел с 25 июня по 1 июля на территории ООО «УралАгро» Уфимского района Башкортостана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь в рамках выставки представили дилеры из Башкортостана и Оренбургской области, показавшие достоинства продукции ОАО «МТЗ» (Минск), ОАО «Гомсельмаш» (Гомель), ОАО «ГЗЛН» (Гомель), ОАО «Бобруйскагромаш» (Бобруйск), ОАО «Лидсельмаш» (Лида) и других.

В масштабной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования приняло участие семьдесят российских производителей, которые представляют около 100 единиц современных средств производства для российского АПК.
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