ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ С СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РОССИИ НА 112 МЛН ДОЛЛАРОВ
14:20 04.07.2017

Предприятия концерна «Беллегпром» подписали контракты с субъектами хозяйствования России на сумму порядка 112 млн долларов в рамках IV Форума регионов Беларуси и России, который прошел 29-30 июня в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по итогам встречи председателя «Беллегпрома» Николая Ефимчика с первым заместителем губернатора — председателя правительства Тульской области Юрием Андриановым подписан план мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Тульской области на 2017-2020 годы.

Документ предполагает расширение и укрепление партнерства в промышленности и агропромышленном комплексе, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и культуре, молодежной политике и образовании, а также во многих других сферах.

Как отметил после церемонии подписания первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Ю. Андрианов, расширение внешнеэкономических связей является стратегической задачей Тульской области, правительство региона заинтересовано в развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Беларусью.

Во время форума состоялись встречи с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым и губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. Руководители правительств регионов России обсудили планы развития сотрудничества с Беларусью и реализацию уже подписанных ранее соглашений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
валюта курс
EUR 2.2071
USD 1.9442
RUB 3.2812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2071 -0.0072
USD 1.9442 +0.0029
RUB 3.2812 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2050 2.2130
USD 1.9430 1.9460
RUB 3.2750 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1390
EUR/RUB 67.0000 67.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте