Предприятия концерна «Беллегпром» подписали контракты с субъектами хозяйствования России на сумму порядка 112 млн долларов в рамках IV Форума регионов Беларуси и России, который прошел 29-30 июня в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по итогам встречи председателя «Беллегпрома» Николая Ефимчика с первым заместителем губернатора — председателя правительства Тульской области Юрием Андриановым подписан план мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Тульской области на 2017-2020 годы.

Документ предполагает расширение и укрепление партнерства в промышленности и агропромышленном комплексе, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и культуре, молодежной политике и образовании, а также во многих других сферах.

Как отметил после церемонии подписания первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Ю. Андрианов, расширение внешнеэкономических связей является стратегической задачей Тульской области, правительство региона заинтересовано в развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Беларусью.

Во время форума состоялись встречи с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым и губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. Руководители правительств регионов России обсудили планы развития сотрудничества с Беларусью и реализацию уже подписанных ранее соглашений.