Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальная академия наук Азербайджана проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2018-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки принимаются с 1 июля по 15 сентября по аграрным, биомедицинским и фармакологическим направлениям.

Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 15 сентября в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Азербайджана о научно-техническом сотрудничестве от 3 июня 2010 года.