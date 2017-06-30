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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ И РФ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ
12:20 04.07.2017
В Москве в рамках IV Форума регионов Беларуси и России 30 июня состоялась встреча министра здравоохранения Республики Беларусь Валерия Малашко с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, министры обсудили подготовку предстоящей коллегии министерств здравоохранения РФ и Беларуси, которая пройдет в этом году в Минске и будет посвящена вопросам онкологии.
Сегодня сотрудничество двух стран в сфере охраны здоровья динамично развивается по целому ряду направлений, таких как: консолидация и координация деятельности систем здравоохранения в решении медико-демографических проблем; развитие и внедрение инновационных технологий, методов диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний; повышение доступности и качества медицинской помощи; подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров.
Успешно реализуются программы Союзного государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, разработке новых методов и технологий оказания медицинской помощи.
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