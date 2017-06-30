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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2019 ГОДЫ
11:34 04.07.2017
Беларусь и Курская область 29 июня подписали план мероприятий на 2017-2019 годы к соглашению между правительством Республики Беларусь и Администрацией Курской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, план и заключенное в 2002 году соглашение являются основой взаимного сотрудничества и отражают основные направления работы.
Документ подписали: Сергей Попков, Виктор Гребенников, руководитель белорусской части совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью Российской Федерации, министр связи и информатизации Республики Беларусь и председатель Комитета Администрации Курской области по развитию внешних связей.
С 2009 года за министром связи и информатизации Беларуси закреплена Курская область Российской Федерации и возложена персональная ответственность за продвижение национальных интересов Республики Беларусь в этом регионе России и активизацию двусторонних отношений.
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