Беларусь и Курская область 29 июня подписали план мероприятий на 2017-2019 годы к соглашению между правительством Республики Беларусь и Администрацией Курской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, план и заключенное в 2002 году соглашение являются основой взаимного сотрудничества и отражают основные направления работы.

Документ подписали: Сергей Попков, Виктор Гребенников, руководитель белорусской части совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью Российской Федерации, министр связи и информатизации Республики Беларусь и председатель Комитета Администрации Курской области по развитию внешних связей.

С 2009 года за министром связи и информатизации Беларуси закреплена Курская область Российской Федерации и возложена персональная ответственность за продвижение национальных интересов Республики Беларусь в этом регионе России и активизацию двусторонних отношений.