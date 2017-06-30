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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДОК ГРАЖДАН
10:00 04.07.2017
В Киеве 29 июня прошли белорусско-украинские межмидовские консультации по консульским вопросам.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель начальника Главного консульского управления МИД Александр Ганевич, украинскую сторону – заместитель директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны обсудили вопросы взаимных поездок граждан, защиты прав и законных интересов граждан Беларуси и Украины, ряд других вопросов.
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