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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ ВГ И ЕВРОСОЮЗОМ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:00 04.07.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 30 июня принял участие в рабочем ланче с главами дипломатических миссий стран-участниц Вышеградской группы (ВГ), Эстонии и Представительства ЕС в Беларуси, организованном по инициативе посольства Польши в Республике Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, с учетом завершения польского председательства в Вышеградской группе и его переходом к Венгрии обсужден весь спектр вопросов текущего сотрудничества Беларуси со странами-участницами ВГ и Евросоюзом, в том числе в контексте будущего эстонского председательства в Совете ЕС.
В связи с текущим белорусским председательством в Центрально-Европейской Инициативе (ЦЕИ) в ходе мероприятия особый акцент сделан на возможности организации мероприятий в форматах «ВГ-ЦЕИ» и «ВГ – «Восточное партнерство», а также активизации совместной проектной деятельности.
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