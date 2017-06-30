Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительствами Республики Беларусь и Республики Марий Эл (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 476от 26 июня 2017 года.