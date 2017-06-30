3-6 июля заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетит с рабочим визитом Гавану для участия в двусторонних консультациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны планируют рассмотреть весь спектр белорусско-кубинских отношений в политической, торгово-экономической и иных сферах, наметить дальнейшие совместные шаги по укреплению кооперационных связей и взаимовыгодного партнерства с дружественной нам Кубой.

В рамках поездки в страны Латинской Америки 7-9 июля Е. Шестаков посетит с рабочим визитом город Бразилиа для участия в двусторонних консультациях по торгово-экономической тематике.

Стороны обсудят состояние и перспективы наращивания белорусско-бразильского сотрудничества в экономической сфере, а также подпишут документы, призванные придать дополнительную динамику двустороннему взаимодействию на данном направлении.