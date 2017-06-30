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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ИНДИЙСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ 3-4 ИЮЛЯ В НЬЮ-ДЕЛИ
16:38 30.06.2017
3-4 июля в Нью-Дели пройдет 8-е заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры на уровне заместителей сопредседателей комиссии.
Белорусскую делегацию на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках межправкомиссии будут рассмотрены меры по дальнейшей интенсификации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Индией, активизация межрегиональных контактов, создание благоприятных условий для реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, запланировано проведение бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран.
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