3-4 июля в Нью-Дели пройдет 8-е заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры на уровне заместителей сопредседателей комиссии.

Белорусскую делегацию на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках межправкомиссии будут рассмотрены меры по дальнейшей интенсификации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Индией, активизация межрегиональных контактов, создание благоприятных условий для реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, запланировано проведение бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран.