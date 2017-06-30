|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРОГРАММНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЮНЭЙДС
15:55 30.06.2017
Белорусская делегация во главе с первым заместителем министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем приняла участие в 40-м заседании Программного координационного совета ЮНЭЙДС в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
Напомним, Беларусь вошла в состав исполнительного органа Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) – Программного координационного совета. В повестку заседания были включены такие вопросы как доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС, доклад Председателя Комитета организаций-коспонсоров, доклад Международной инспекционной комиссии о рекомендациях по дальнейшему функционированию ЮНЭЙДС, доклад о принципах бюджета и подотчётности ЮНЭЙДС и ряд других.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, с докладом о белорусском опыте в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа выступил Дмитрий Пиневич.
Также первый замминистра в рамках тематической части заседания «Профилактика ВИЧ-инфекции 2020: глобальное партнерство для предоставления помощи» принял участие в панельной дискуссии «Как охватить ключевые группы населения программами профилактики».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
Курсы в банках
на 30.06.2017
Конвертация в банках
на 30.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте