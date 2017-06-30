Белорусская делегация во главе с первым заместителем министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем приняла участие в 40-м заседании Программного координационного совета ЮНЭЙДС в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Напомним, Беларусь вошла в состав исполнительного органа Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) – Программного координационного совета. В повестку заседания были включены такие вопросы как доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС, доклад Председателя Комитета организаций-коспонсоров, доклад Международной инспекционной комиссии о рекомендациях по дальнейшему функционированию ЮНЭЙДС, доклад о принципах бюджета и подотчётности ЮНЭЙДС и ряд других.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, с докладом о белорусском опыте в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа выступил Дмитрий Пиневич.

Также первый замминистра в рамках тематической части заседания «Профилактика ВИЧ-инфекции 2020: глобальное партнерство для предоставления помощи» принял участие в панельной дискуссии «Как охватить ключевые группы населения программами профилактики».