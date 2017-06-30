МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛОРУССКО-КАЛИФОРНИЙСКОГО СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

15:10 30.06.2017 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 29 июня в Минске встретился с делегацией Торговой палаты Лос-Анджелеса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, в первую очередь с целью наращивания экспорта белорусской продукции в США. Обсуждена также возможность учреждения Белорусско-калифорнийского совета делового сотрудничества.