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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИШУТ БЕЛАРУСЬ И ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИИ
14:49 30.06.2017
Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Республики Беларусь и Администрацией Тамбовской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совмина № 475от 26 июня 2017 года.
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