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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И СПБМТСБ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:16 30.06.2017

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) 29 июня подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проходящего в Москве IV Форума регионов Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в соответствии с соглашением белорусская и российская биржи планируют взаимодействовать по целому ряду направлений, включая создание эффективного механизма обмена информацией, обеспечение организационной и информационной поддержки биржевых торгов, обмен опытом организации торговли на площадках БУТБ и СПбМТСБ, развитие торгово-экономических связей в сфере оптовой торговли биржевыми товарами.

Несмотря на то, что официальное соглашение было подписано только сейчас, БУТБ и СПбМТСБ плодотворно сотрудничают уже более 5 лет. В частности, при содействии СПбМТСБ в секции срочного рынка БУТБ организовывались торги фьючерсным контрактом на индекс цен нефтепродуктов «Регуляр-92», в то время как БУТБ оказывала консультационную поддержку при запуске на СПбМТСБ биржевых торгов лесопродукцией. Ожидается, что соглашение придаст новый импульс развитию взаимодействия БУТБ и СПбМТСБ и станет основой для реализации перспективных совместных проектов.
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