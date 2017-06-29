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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИШУТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11:15 30.06.2017

Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительствами Республики Беларусь и Карачаево-Черкесской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 473 от 26 июня 2017 года.
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