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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОФИНАНСИРУЕТ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА
10:08 30.06.2017
На прошедшем в Москве первом заседании инвестиционного комитета Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций отобраны четыре проекта для дальнейшей проработки условий их финансирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, инвестиции планируется направить в разработки в области здравоохранения, медицины с использованием IT-технологий.
РВК, Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд в декабре 2016 года объявили о создании совместного венчурного фонда «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций». Целевой размер фонда – 1,4 млрд рублей с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. В Инвестиционный комитет Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций от белорусской стороны входит директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин, от российской – директор ООО «Инфрафонд РКВ» Евгений Кузнецов. В Наблюдательный совет Фонда – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев.
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