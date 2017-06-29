Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительствами Республики Беларусь и Ямало-Ненецкого автономного округа (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 474 от 26 июня 2017 года.