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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:02 30.06.2017
Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительствами Республики Беларусь и Ямало-Ненецкого автономного округа (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 474 от 26 июня 2017 года.
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