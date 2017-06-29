Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении Соглашения между правительствами Республики Беларусь и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 479от 26 июня 2017 года.