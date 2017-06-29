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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМИМУЩЕСТВА БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
16:25 29.06.2017

Представители системы Государственного комитета по имуществу Беларуси принимают участие в III Международной конференции по инфраструктуре пространственных данных на Евразийском пространстве: «От национального к региональному сотрудничеству», которая проходит 29-30 июля в Иссык-Куле (Кыргызстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, работа конференции организована по семи сессиям. В повестке дня обсуждение вопросов создания национальной инфраструктуры пространственных данных, региональных перспектив создания Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), а также роли международных партнерских агентств, цифрового взаимосвязанного управления земельными ресурсами и геопространственной системы, вопросы интеграции данных и различные модели Геопортала и другие. Участники конференции обменяются опытом по созданию мастер-плана для НИПД, Облачную межсистемную ГИС-систему представит Корея.

Инфраструктура пространственных данных – совокупность пространственных информационных ресурсов, организационных структур, правовых и нормативных механизмов, технологий создания, обработки и обмена пространственными данными, обеспечивающих широкий доступ и эффективное использование пространственных данных гражданами, субъектами хозяйствования и органами власти. При включении Евразийской инфраструктуры пространственных данных в евразийскую технологическую платформу Евразийского экономического союза будет обеспечена системная работа по аккумулированию передовых национальных и мировых достижений, мобилизации научного потенциала для совместного решения прикладных задач по разработке и внедрению во все сферы экономики.

Цель конференции – способствовать формированию, развитию и функционирования евразийской технологической платформы. Повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон на основе потенциалов стран-участниц повлечет за собой стимулирование взаимовыгодного инновационного развития и роста конкурентоспособности национальных экономик.

Мероприятие проводится под эгидой кыргызского национального проекта «Таза Коом» («Чистое общество»), нацеленного на внедрение информационных технологий в Кыргызстане совместно с Рабочей группой по землепользованию ЕЭК ООН и Всемирным банком. В белорусскую делегацию на конференции вошли представители Национального кадастрового агентства Госкомимущества.

Белорусские специалисты в ходе визита в Кыргызстан рассчитывают обменяться опытом разработки и внедрения в систему регистрации недвижимости электронных процессов, цифрового взаимосвязанного управления земельными ресурсами и геопространственных систем, ознакомиться с правовой и техническая сторонами формирования пространственной информации в ресурсах земельного кадастра Кыргызстана и стран – участниц конференции.

Также в планах изучение аспектов и алгоритма осуществления кадастрового мониторинга новостроек с использованием дрон-технологий системы управления территориями и координация работ по созданию и ведению классификатора административно-территориального деления государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативной справочной информации ЕАЭС на 2017-2018 годы.
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