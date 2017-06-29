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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАМБОДЖА ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ В АПК И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
16:19 29.06.2017
Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко встретился с камбоджийской делегацией во главе с государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи Текрет Камранг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества деловых кругов двух стран в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения, а также проведения мероприятий с участием представителей белорусских и камбоджийских предприятий в Пномпене в декабре текущего года.
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