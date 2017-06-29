МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КАМБОДЖА ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ В АПК И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

16:19 29.06.2017 Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко встретился с камбоджийской делегацией во главе с государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи Текрет Камранг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества деловых кругов двух стран в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения, а также проведения мероприятий с участием представителей белорусских и камбоджийских предприятий в Пномпене в декабре текущего года.