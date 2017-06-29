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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИМ ФОНДОМ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РАССМАТРИВАЮТ В МОСКВЕ
15:57 29.06.2017
В Российской венчурной компании проходит первый Инвестиционный комитет Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, на заседании планируется рассмотреть восемь инновационных проектов в области медицинского приборостроения, информационных и промышленных технологий для финансирования за счет средств совместного фонда. По итогам заседания стороны примут решение о включении данных проектов в перечень перспективных для дальнейшей проработки условий их финансирования.
В Инвестиционный комитет Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций от белорусской стороны входит директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин, от российской – директор ООО «Инфрафонд РКВ» Евгений Кузнецов. В Наблюдательный совет Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций – председатель ГКНТ Александр Шумилин и заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев.
В декабре 2016 года РВК, Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд объявили о создании совместного венчурного фонда «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций». Целевой размер фонда составит 1,4 млрд рублей с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. Распределение инвестиций Фонда: 50% в проекты, зарегистрированные в России, и 50% - в проекты, зарегистрированные в Беларуси.
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