Совет министров Беларуси одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Чувашской Республики Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 477от 26 июня 2017 года.