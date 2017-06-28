Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита ЕФСР в объеме 300 млн долл.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, из общей суммы кредита в размере 2 млрд долл., предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси в течение 2016–2017 годов, на сегодня, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено 1,4 млрд долл.

Решение о предоставлении транша принято Советом фонда 26 июня на основании выполнения всех условий программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

В частности, не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики.

Так, по итогам 2016 года сформирован широкий профицит бюджета органов государственного управления на уровне 0,5% ВВП при одновременном пополнении бюджетных депозитов на сумму, практически равную величине профицита. Достижение профицита стало преимущественно результатом проведенной оптимизации государственных расходов. Прирост фонда оплаты труда бюджетных работников замедлился с 17,5% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Заметно сократились расходы бюджета на поддержку государственных предприятий: субсидии на компенсацию льготных процентных ставок снизились на 11% благодаря сокращению финансирования государственных программ на 1% ВВП на чистой основе; забалансовые расходы по исполнению госгарантий и пополнению уставных фондов предприятий сократились на 12%.

Проводимая властями Беларуси на протяжении 2016 года умеренно жесткая макроэкономическая политика способствовала быстрому снижению инфляции, которая по итогам года сформировалась ниже целевого показателя. Контроль над денежным предложением через проведение регулярных аукционов по продаже краткосрочных облигаций Национального банка Беларуси и на фоне сохранения реальных процентных ставок по предоставлению ликвидности на положительном уровне способствовал удержанию роста денежной массы в экономике в рамках значений монетарных показателей программы ЕФСР. Снижению инфляции способствовала и жесткая фискальная политика за счет профицитного исполнения бюджета органов государственного управления. Кроме того, сдерживание роста заработных плат и сохранение мировых цен на сырье и продовольствие на низком уровне на фоне укрепления номинального обменного курса снизили рост издержек производителей. В результате, несмотря на целевой ориентир Нацбанка по инфляции на уровне не выше 12% в 2016 году, фактическая инфляция на конец прошлого года снизилась до 10,6% против 12% на конец 2015 года. Темпы снижения инфляции существенно ускорились в текущем году — по итогам мая годовая инфляция составила 6,1%. Скоординированная и последовательная макроэкономическая политика властей привела не только к существенному снижению фактической инфляции, но и инфляционных ожиданий, что создает хорошую основу для повышения эффективности мер по дальнейшему снижению инфляции и поддержанию ее на низком и предсказуемом уровне.

Уменьшение темпов инфляции и проводимая политика гибкого валютного курса, способствовали ослаблению реального эффективного курса на 8,3% в 2016 году, увеличив ценовую конкурентоспособность экспорта Беларуси. Рост экспорта на фоне увеличения внешнего спроса со стороны России стал основным фактором замедления темпов падения ВВП с 3,9% в 2015 году до 2,6% в 2016 году, несмотря на сокращение физических объемов экспорта энергоносителей на 21%. По итогам января — мая 2017 года ВВП вырос на 0,9%, благодаря сохранению высоких темпов роста промышленного производства и экспорта.

На фоне роста ценовой конкурентоспособности республики дефицит счета текущих операций (СТО) в 2016 году снизился на 140 млн долл., составив 1,7 млрд долл. против 1,8 млрд долл. по итогам 2015 года. Динамика улучшения сальдо СТО продолжилась в начале 2017 года — по итогам января — апреля дефицит СТО сократился вдвое, составив 6% ВВП против 11,3% годом ранее.

Валовые международные резервы за год выросли с 4,1 млрд долл. до 4,9 млрд долл., несмотря на значительные расходы по обслуживанию долга. В первые пять месяцев 2017 года валовые резервы продолжали расти и на 1 июня достигли 5,2 млрд долл. (2 месяца импорта) на фоне сохранения значительного превышения объема продаж населением иностранной валюты над спросом.

Управляющим получено обновленное письмо о намерениях правительства и Национального банка Беларуси, подтверждающее включение в программу ряда контрольных показателей, реализация которых направлена на достижение следующих целей:

разработка методологии оценки фискальных рисков, генерируемых государственными предприятиями, и подготовка отчета по рискам по итогам 9 месяцев 2017 года как основы для принятия правительством страны решений по реформированию этих предприятий;

повышение управленческого потенциала членов Наблюдательных советов открытых акционерных обществ с государственной долей через разработку обучающих программ и начало обучения;

стимулирование приватизации через внесение изменений в закон «О приватизации государственного имущества», предусматривающих сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам, и принятие постановления правительства, направленного на сокращение перечня ОАО, на приобретение акций которых распространяется преимущественное право государства;

развитие конкуренции через создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках посредством одобрения концепции Программы развития конкуренции;

либерализация валютного регулирования деятельности предприятий-экспортеров через сокращение норматива обязательной продажи валюты с 20% до 10% и отмену требования к предприятиям предоставлять обоснование для приобретения иностранной валюты.