Организации белорусского нефтехимического комплекса принимают участие в четвертом Форуме регионов Беларуси и России, открывающемся в Москве. Делегацию возглавляет председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на объединенном стенде концерна «Белнефтехим» в рамках выставки форума регионов представлена новая и инновационная продукция ряда нефтехимических организаций.

Это комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения ОАО «Гомельский химический завод», базальтовые, кремнеземные материалы, электроизоляционные стеклоткани производства ОАО «Полоцк-Стекловолокно», смазочно-охлаждающие жидкости и парафиновые эмульсии ОАО «Завода горного воска», новые высокопроизводительные шины для легковых, грузовых и сельскохозяйственных машин производства ОАО «Белшина», композиционные материалы и кордные ткани завода Химволокно ОАО «Гродно Азот», полиэфирные нити с заданными свойствами, углеродные материалы производства ОАО «СветлогорскХимволокно» и другая современная продукция, поставляемая в 112 стран мира. Будут представлены также углерод-углеродные композиционные материалы многофункционального назначения на гидратцеллюлозной основе, разработанные в ходе выполнения научно-технической программы Союзного государства Беларуси и России «Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012 – 2016 годы» и поставленные на производство в ОАО «СветлогорскХимволокно».

В рамках форума регионов организациями концерна планируется подписание новых контрактов на поставку продукции на сумму более 4,2 млрд российских рублей – полиэфирного волокна и полиэтилентерефталата ОАО «Могилевхимволокно», кремнеземных материалов и различных стеклотканей ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Крупнейший контракт – на поставку полиэфирного волокна производства ОАО «Могилевхимволокно» в адрес ООО «Авангард» (Санкт-Петербург) на сумму около 1,5 млрд российских рублей.

Российская Федерация – крупнейший зарубежный партнер Белнефтехима. В 2016 году товарооборот концерна с российскими организациями составил более 5, 5 млрд долларов США.