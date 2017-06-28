В Минздраве состоялась встреча заместителя министра здравоохранения — директора Департамента фармпромышленности Валерия Шевчука с представителями Тяньцзинской электростроительной компании Китайской энергостроительной групповой корпорации, директором ОАО «Экзон» Валерием Васкевичем и директором ЗАО «Белалек групп» Игорем Стомой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта — строительства нового цеха по производству готовых лексредств, соответствующего всем требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Новый корпус разместится на площадке действующего предприятия ОАО «Экзон» в Дрогичине. Будет создано 40 рабочих мест.

Производство рассчитано на изготовление препаратов в форме таблеток, капсул, пастилок, суспензий, эмульсий, аэрозолей. Только одних таблеток, покрытых оболочкой, будут выпускать до 12 760 в год.

«В среднесрочной перспективе для целей импортозамещения реализация выпускаемой продукции предполагается на внутреннем рынке, - рассказал директор фармкомпании «Белалек групп» Игорь Стома. - К 2021 году мы ожидаем занять не менее 25% отечественного рынка производимых препаратов. Поставки за рубеж начнем с 2023 года. По расчетам к 2027-му доля экспорта должна составить до 38%».

В ходе встречи Валерий Шевчук подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве с КНР, поскольку между нашими странами сложились тесные дружеские и деловые отношения, и Минздрав будет всячески способствовать успешной реализации этого проекта.

Итогом встречи стало подписание договора генерального подряда директором ЗАО «Белалек групп» Игорем Стомой и генеральным директором Тяньцзинской электростроительной компании Китайской энергостроительной групповой корпорации Лу Цзиньпином.