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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
18:16 28.06.2017

Делегация Беларуси во главе с постоянным представителем нашей страны при ОБСЕ Еленой Купчиной участвует в Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, которая 27 июня начала свою работу в Вене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках конференции, проходящей под лозунгом «Укрепление безопасности через диалог», планируется рассмотреть весь спектр текущих проблем в сфере общеевропейской безопасности, в том числе в контексте урегулирования конфликта в Украине, восстановление доверия и снижение рисков и угроз в военно-политической сфере через структурированный диалог о нынешних вызовах и рисках безопасности на пространстве ОБСЕ, вызовы и перспективы контроля над обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, текущие и будущие тенденции в сфере транснациональных вызовов и угроз, а также существующие конфликты на пространстве ОБСЕ и вклад Организации в их урегулирование.

Входящий в состав делегации начальник управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД Александр Чесновский выступил на конференции за предотвращение нового витка «гонки вооружений» в европейском регионе и повышение взаимного доверия в военной сфере. Белорусский дипломат заявил о необходимости преодоления экономической фрагментации на пространстве ОБСЕ и построения справедливой и надежной торгово-экономической архитектуры на евроатлантическом пространстве, которая бы учитывала интересы всех государств-участников.

А. Чесновский также призвал использовать объединительную природу ОБСЕ на основе Платформы кооперативной безопасности 1999 года с целью консолидации усилий с другими универсальными и региональными организациями.

Е.Купчина выступила модератором на специальной сессии «Обеспечение безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ в контексте ситуации в Украине».

В рамках сессии состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях и способах урегулирования конфликта на Донбассе, а также о его последствиях для общеевропейской безопасности.

Подводя итоги дискуссии, белорусский дипломат резюмировала, что, несмотря на сохраняющиеся расхождения в позициях, государства-участники подтвердили свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине в соответствии с Минскими договоренностями, подчеркнули уникальный характер Минского переговорного процесса, а также выразили поддержку деятельности Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Конференция продлится до 29 июня.
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