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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ВЕДОМСТВАМИ БЕЛАРУСИ И КАМБОДЖИ ПРОЙДУТ В 2018 ГОДУ
17:56 28.06.2017
Первые белорусско-камбоджийские политические консультации состоялись в Минске 27 июня.
Белорусскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков, камбоджийскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Борит Оуч.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, в том числе политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы, взаимодействие в рамках международных организаций. Намечены основные направления развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Камбодже в 2018 году.
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