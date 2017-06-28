Первые белорусско-камбоджийские политические консультации состоялись в Минске 27 июня.

Белорусскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков, камбоджийскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Борит Оуч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, в том числе политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы, взаимодействие в рамках международных организаций. Намечены основные направления развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Камбодже в 2018 году.