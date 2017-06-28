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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АНГОЛА СОЗДАДУТ СОВМЕСТНУЮ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
17:02 28.06.2017

Беларусь и Ангола создадут совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, первое заседание которой должно состояться до конца текущего года. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 28 июня встречи в Минске министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром внешних сношений Республики Ангола Жорже Ребелу Пинту Шикоти, который завершает сегодня официальный визит в нашу страну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны подвели итоги состоявшегося визита, детально обсудили план мероприятий по наращиванию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Ключевым перспективным проектом в сфере промышленной кооперации определена проработка создания сборочного производства тракторов «Беларус» в Анголе. Стороны также договорились содействовать развитию взаимной торговли, включая поставки в эту африканскую страну карьерной техники, грузовых автомобилей и другой белорусской продукции.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжить диалог в Луанде в ходе ответного визита министра иностранных дел Беларуси в Анголу.
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