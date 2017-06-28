В концерне «Белнефтехим» 27 июня состоялись переговоры с ПАО «Транснефть-диаскан» и НПО «Оргнефтегаз» (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, с учетом требований белорусского законодательства и многолетнего успешного опыта АО «Транснефть-диаскан» в диагностике нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе в Беларуси, стороны обсудили вопросы возможного расширения сотрудничества.

Во встрече приняли участие председатель концерна Игорь Ляшенко, руководители ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Починок и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов, профильные специалисты аппарата концерна.

Генеральный директор АО «Транснефть-диаскан» Сергей Эрмиш, начальник управления диагностики АО «Транснефть-диаскан» Владимир Конкин, председатель совета директоратов ООО Научно-производственное объединение «Оргнефтегаз», руководитель инжинирингового центра Уфимского государственного нефтяного технического университета Тимур Хакимов и управляющий директор ООО Научно-производственное объединение «Оргнефтегаз» Артем Киреев представили технические возможности организаций, проинформировали о требованиях экологической политики ПАО «Транснефть» в обеспечении безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В рамках XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2017» и Российского нефтегазохимического форума 23 мая в Уфе (Башкортостан) концерну «Белнефтехим» был презентован потенциал Уфимского государственного нефтяного университета и его индустриального партнера, научно-производственного объединения «Оргнефтегаз» в сфере технической диагностики, экспертизы промышленной безопасности линейной части магистральных нефтепродуктопроводов.