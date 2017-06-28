МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛАТВИИ ПОСЕЩАЮТ РЛССЦ

15:44 28.06.2017 Делегация Латвии во главе с государственным контролером Элитой Круминей и представители Комитета государственного контроля Беларуси в сопровождении министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича посещают 28 июня Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, глава отрасли расскажет гостям из Латвии о ведении лесного хозяйства в Беларуси, о новейших разработках в лесной науке и многом другом. Посещение РЛССЦ проходит в рамках рабочего визита делегации Государственного контроля Латвии в Беларусь.