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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛАТВИИ ПОСЕЩАЮТ РЛССЦ
15:44 28.06.2017
Делегация Латвии во главе с государственным контролером Элитой Круминей и представители Комитета государственного контроля Беларуси в сопровождении министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича посещают 28 июня Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, глава отрасли расскажет гостям из Латвии о ведении лесного хозяйства в Беларуси, о новейших разработках в лесной науке и многом другом.
Посещение РЛССЦ проходит в рамках рабочего визита делегации Государственного контроля Латвии в Беларусь.
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