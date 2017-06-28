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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДГОТОВКА ВИЗИТА В МИНСК КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ МИССИИ ГРУППЫ ООН В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
14:38 28.06.2017
28 июня состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с представителем ООН/ПРООН в Беларуси Санакой Самарасинхой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, центральным среди которых было сотрудничество по тематике достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
Стороны обсудили подготовку визита в Минск консультационной миссии группы ООН в области развития для определения перспектив совместной работы по имплементации ЦУР на национальном уровне.
В контексте реализации Рамочной программы ООН по оказанию содействия Беларуси на 2016-2020 годы был рассмотрен ряд практических вопросов, связанных с привлечением нашей страной международной технической помощи по линии Организации.
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