28 июня состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с представителем ООН/ПРООН в Беларуси Санакой Самарасинхой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, центральным среди которых было сотрудничество по тематике достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Стороны обсудили подготовку визита в Минск консультационной миссии группы ООН в области развития для определения перспектив совместной работы по имплементации ЦУР на национальном уровне.

В контексте реализации Рамочной программы ООН по оказанию содействия Беларуси на 2016-2020 годы был рассмотрен ряд практических вопросов, связанных с привлечением нашей страной международной технической помощи по линии Организации.