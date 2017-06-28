В Министерстве иностранных дел 27 июня состоялось 7-е заседание белорусско-словенской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Заседание комиссии с белорусской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, со словенской – генеральный директор директората экономической и публичной дипломатии МИД Роберт Кокаль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках работы комиссии стороны договорились сделать акцент на дальнейшее укрепление сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство и переработка, энергетика, промышленная кооперация, телекоммуникации, наука и инновации, туризм. Ведется работа по определению новых перспективных направлений для двустороннего взаимодействия.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов словенской компании «Искрател» и Белорусской железной дороги, включая реализацию проектов в третьих странах, фармацевтической компании Krka и Борисовского завода медицинских препаратов по производству лекарств, а также расширению сотрудничества ОАО «АСБ Беларусбанк» и SID Banka, подписавших в период между заседаниями комиссии меморандум о взаимопонимании.