|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСБАНК И СЛОВЕНСКИЙ SID BANKA ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
13:56 28.06.2017
В Министерстве иностранных дел 27 июня состоялось 7-е заседание белорусско-словенской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Заседание комиссии с белорусской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, со словенской – генеральный директор директората экономической и публичной дипломатии МИД Роберт Кокаль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках работы комиссии стороны договорились сделать акцент на дальнейшее укрепление сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство и переработка, энергетика, промышленная кооперация, телекоммуникации, наука и инновации, туризм. Ведется работа по определению новых перспективных направлений для двустороннего взаимодействия.
Особое внимание уделено реализации совместных проектов словенской компании «Искрател» и Белорусской железной дороги, включая реализацию проектов в третьих странах, фармацевтической компании Krka и Борисовского завода медицинских препаратов по производству лекарств, а также расширению сотрудничества ОАО «АСБ Беларусбанк» и SID Banka, подписавших в период между заседаниями комиссии меморандум о взаимопонимании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
Курсы в банках
на 28.06.2017
Конвертация в банках
на 28.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте